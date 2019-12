Auto elettriche, le berline in vendita e quelle in arrivo di Corrado Canali

Non solo suv e crossover. L'elettrificazione di massa non potrà essere completata senza il contributo di altre tipologie di auto con alimentazione a batteria a cominciare dalle berline, in particolare quelle più compatte.

Per approfondire:

● Auto elettriche: i modelli e le tecnologie