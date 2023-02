Auto elettriche, boom in Europa. Italia fanalino di coda con vendite in calo

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

L'Europa dell'auto elettrica ha stabilito nuovi record nel 2022: le immatricolazioni di Bev sono risultate pari a 1,56 milioni di unità, con una crescita del 29% rispetto al 2021. È quando emerge dalle ultime rilevazioni di Jato Dynamics.

Il 60% dei modelli elettrificati venduti l'anno scorso erano a phev e bev. Si è però verificato un calo delle plug-in e una crescita delle full electric con risultato che 14 auto su 100 vendute in Europa l'anno scorso erano alimentate a sola batteria. Nuovo boom anche dei suv elettrici che valgono il 51% del mercato dei bev.

Loading...

I modelli elettrici più venduti in Europa nel 2022

In testa alla classifica Jato per modelli ci sono due Tesla, la Model Y che con 137.000 unità pari a un rialzo 424% relega al secondo posto la Model 3 che con 91.500 vendite registra un calo del 35% rispetto alla 141.000 unità nel 2021.

Più o meno il risultato per Volkswagen che piazza la ID.4 al terzo posto con 67.500 consegne pari al + 23% mentre la ID.3 scala in quinta posizione con 53.000 vendite (- 24%), dopo la Fiat 500e con 66.000 immatricolazioni in crescita del 49%.

Nuova Fiat 500 EV con buoni risultati in Francia e Germania

La versione a batteria dell'iconica Fiat 500 ha rappresentato nel 2022 il 37% delle immatricolazioni complessive del modello, incassando incrementi delle vendite sia in Francia che in Germania. La Nuova Fiat 500 si conferma l'elettrica più venduta in Italia anche all'inizio di quest'anno, con una quota del 16,3%, pari a 1,6 punti in più del 2022. Anche il brand Fiat, grazie alla 500e ha iniziato il 2023 in testa nel mercato delle vendite di elettriche con una quota del 16,6%.