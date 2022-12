Auto elettriche, boom di vendite in Europa a novembre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le vendite di auto elettriche in Europa a novembre sono cresciute del 30% pari ad un totale di 172.600 nuove immatricolazioni sulla base dei dati raccolti dall’Istituto britannico Jato Dynamic. Il risultato ha permesso alle auto alimentate a batteria di raggiungere una quota record di mercato a livello mensile del 17,1%, la più alta per ora del 2022 e soprattutto la seconda di sempre rispetto soltanto al dicembre 2021 il mese che aveva fatto registrare la quota record del 18,9%. Sommando anche le vetture ibride plug-in, la quota di mercato delle auto a ricarica in tutto il mese di novembre è stata complessivamente pari al 28%. Il tutto ha consentito che l'andamento del mercato complessivo in Europa fosse positivo.

Volkswagen nel top ten con ID.4 terza e ID.3 quarta

La Model Y è prima nella top ten di nuove elettriche vendute in Europa a novembre con 19.169 unità davanti alla Model 3 seconda con 12.212 immatricolazioni. Volkswagen si piazza al terzo e del quarto posto, rispettivamente con la ID.4 e la ID.3, mentre chiude la top five la Fiat 500e. Sesta assoluta è la Dacia Spring con 5.533 vendite che ha preceduto sia pure di poco la cugina Renault Megane in settima posizione con 5.241 unità vendute, mentre all'ottavo posto c'è la debuttante Polestar 2 con 4.903 unità che precede la parente stretta Volvo V40 nona nella classifica con 4.769 immatricolazioni e infine la Skoda Enyaq che è decima con 4.464 vendite.

Boom di vendite per le elettriche di Geely e SAIC

In crescita, però, non è soltanto Tesla. Geely, ad esempio, con i marchi Volvo e Polestar, ha chiuso novembre con una crescita del 4,4% tanto da avvinarsi sempre più al totale di vendite di Bmw che lo scorso mese di novembre ha fatto registrare comunque un + 2,6%. Stessa percentuale di espansione anche per il colosso SAIC che in Europa, come è noto, è presente con due marchi MG e Maxxus. Renault, Dacia inclusa, ha invece perso il 5,2% e Hyndai-Kia ha fatto praticamente lo stesso risultato con un - 5,1%. Una ulteriore conferma che per la crescita è sempre più importante il contributo delle immatricolazioni delle vetture elettriche.

La Model Y è tornata in testa alle vendite europee

Se Tesla cresce come brand automobilistico il merito va alla Model Y che è stata l'auto più venduta in Europa con 19.169 nuove immatricolazioni a novembre, il 252% in più rispetto allo stesso mese del 2021. La Model Y che precede Dacia Sandero e Toyota Yaris, rispettivamente seconda e terza, è risultato il ventiduesimo modello più venduto in assoluto nei primi 11 mesi del 2022. Va considerato che il brand di Elon Musk punta a sempre nuovi exploit con tempistiche di immatricolazioni del tutto personali. E' molto probabile che entro al fine del 2022 il modello migliori ancora e di conseguenza portare la propria posizione dentro la top 20.

Tesla punta a consolidare le vendite europee

A crescere di più a livello di brand è stata Tesla che ha il mese di novembre con un aumento del 93% che ha permesso al costruttore californiano americana di passare dal 12,3% al 18,9% di quota nel settore delle auto elettriche. Alla Jato Dynamic spiegano che nonostante l'arrivo di nuovi concorrenti, i risultati di novembre dimostrano che la crescita di Tesla sta accelerando anche grazie ad una politica di incentivazione che sta dando i risultati attesi. Del resto l'obiettivo di Tesla è di consolidare al massimo la propria leadership tra i produttori di elettriche in Europa.