Auto elettriche, Boom di vendite a maggio in Europa. E il mercato complessivo cresce

Elettriche sempre più avanti tutta. A maggio secondo i rilevamenti dell’Istituto britannico Jato Dynamics le nuove vetture a batteria hanno fatto registrare un totale di 169.091 unità vendute pari al 15% di tutte le nuove immatricolazioni registrate a maggio. Oltre al successo della Tesla Model Y, l’auto più venduta in Europa da gennaio a maggio va, poi, sottolineato il terzo posto della MG 4, preceduta dalla Vw ID.4 la seconda auto più venduta nel quinto mese dell’anno.

Europa, il mercato è in cresce a maggio del 18%

Un contributo importante quello della elettriche anche in chiave di immatricolazioni complessive a maggio che sono state pari a 1.116.472 in aumento del 18% rispetto alle 943.435 unità dello stesso mese dello scorso anno. Ciò porta ad un totale dall’inizio dell’anno di 5,3 milioni di unità in aumento del 17%. Un volume dall’inizio dell’anno che è però risultato inferiore ai 6,93 milioni di unità registrate nello stesso del 2019, ma simile a quello del 2021 subito dopo il covid-19.

Tesla, la quota di mercato è salita fino al 2,63%

A maggio Tesla è stato il brand con le migliori performance, conquistando il 2,63% del mercato. Nello stesso mese dello scorso anno, la quota del produttore statunitense era solo dello 0,15%, tuttavia ciò era dovuto anche a problemi di fornitura che hanno causato un calo delle immatricolazioni. Il mese scorso, Tesla ha registrato quasi 29.400 unità vendute, superiori sia a maggio del 2021 (8.810), a maggio 2020 (2.757) e anche a maggio del 2019 (4.087).

MG 4 è il terzo modello Bev più venduto in Europa

Sempre nel settore dei Bev, la quota di Tesla è stata pari al 17,4% a maggio e del 18,9% dall’inizio dell’anno in aumento di 6,7 punti rispetto al 12,2% dello stesso periodo dell’anno scorso. Segue il gruppo Saic proprietari del brand MG che ha aumentato la sua quota di 2.8 punti superiore anche alla crescita di 2,7 punti di Volkwagen. Al contrario di Hyundai-Kia che hanno perso a maggio 5,6 punti di quota, seguita da Stellantis in calo, invece, di 3,4 punti.

MG4 Electric

Tesla domina la classifica delle vendite di elettriche

Nella top ten della vetture elettriche più vendute a maggio in Europa in testa come detto è risultata la Tesla Model Y con 21.530 vendite. Seconda classificata la Volkswagen ID.4 con 8.543 unità e terza la MG4 con 6.310 vendite. La Fiat 500 è quinta con 6.073 unità vendute, settima è la Volvo XC 40 con 5.415 vendite (+ 329%). Ai posti numero 9 e 10 si classificano rispettivamente la Bmw i4 con 4.545 vendite (+123%) e la Bmw iX1 con 4.089 vendite.