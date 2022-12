Auto elettriche, il ceo di Toyota: «Troppi dubbi e utenti scettici»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Akio Toyoda, il ceo di Toyota conferma una volta di più che l'auto elettrica non è la soluzione finale per l'automobile. E, a conferma di questa sua considerazione, che ha espresso in occasione della presentazione in Thailandia del concept di un nuovo pick-up Hilux, sembra lanciare l'allarme in vista delle prossime e già annunciate scadenza come ad esempio quella programmata dalla Comunità europea di stoppare la produzione termica dal 2035.

Una maggioranza silenziosa è contraria

“Le persone coinvolte nell’industria automobilistica sono oggi in gran parte una maggioranza silenziosa - ha spiegato Toyoda – è questa maggioranza silenziosa che si sta chiedendo se le vetture elettrici siano davvero l'unica opzione. Ma pensano, invece, che sia la tendenza del momento e quindi non possono esprime questo concetto ad alta voce. Ma finchè la risposta giusta non sarà del tutto chiara, di sicuro non dovremmo limitarci a un’opzione soltanto”.

L’ideale è disporre di diverse soluzioni

Toyoda ha poi espresso la sua convinzione che il modo migliore per andare avanti sia sviluppare una serie di diverse tecnologie di propulsione, inclusi le versioni ibridi, quelle plug-in oltre alle auto alimentate ad idrogeno. Una soluzione che spiega lo stesso ceo di Toyota in parte sta già succedendo nonostante ormai le più grandi case automobilistiche a livello mondiale si siano fortemente impegnate per una mobilità futura completamente elettrico.

Cresce l’insofferenza fra i costruttori e i media

Il ceo di Toyota ha peraltro riconosciuto che i suoi continui sforzi per trasmettere il suo punto di vista alle parti interessate e ai rappresentanti dei governi nazionali si sono rivelati faticosi, ma che stanno iniziando a ricevendo più adesioni non solo da parte dagli esponenti dell'industria automobilistica, ma anche fra le rappresentanze dei media e che dunque si possa arrivare a conclusioni diverse da quella previste con una tempistica e delle scadenze molto vicine.

Maggior parte dei profitti arrivano dalle termiche

“Due anni fa, ero l’unica persona a fare questo tipo di affermazioni - ha poi osservato Toyoda - mentre alcune delle più grandi case automobilistiche mondiali hanno assunto già impegni radicali per le vetture elettriche, mentre la loro produzione di motori a combustione interna stanno generando la maggior parte dei profitti necessari per finanziare i piani di espansione dei veicoli elettrici”. La base della futura mobilità esclusivamente a batteria è da vedere.