Auto elettriche in Cina, crollo in Borsa sui timori per la crescita

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Le azioni dei produttori cinesi di veicoli elettrici sono crollate venerdì a Hong Kong a causa delle crescenti preoccupazioni sulle prospettive di crescita del settore. Le azioni di Li Auto sono scese del 15%, il calo più serio da marzo, dovuto anche all’arrivo di un nuovo modello, e hanno fatto da battistrada alle perdite. Nio e XPeng sono crollati di oltre il 6%, mentre BYD, leader del settore con il 29% della quota di mercato, è scesa del 3,7%. Il calo dei corsi azionari dell’automotive riflette anche le perdite nel mercato più ampio. L’indice Hang Seng Tech è sceso del 3,3% mentre l’indice Hang Seng di riferimento è sceso dell’1,5%.



Il rallentamento della crescita globale sembra influire anche su un settore che fino a poco tempo fa veniva dato in forte ascesa e progettava lo sbarco definitivo in Europa. La valutazione forse eccessiva delle azioni e una serie di eventi negativi, inclusa la recente riduzione della partecipazione di Warren Buffett in BYD, hanno danneggiato il sentiment. «Gli investitori si sono preoccupati per la domanda di veicoli elettrici nel prossimo anno e le azioni hanno registrato una tendenza al ribasso», ha affermato Daisy Li, fund manager di EFG Asset Management.

Loading...

I trader hanno citato rapporti di ordini per i prossimi periodi di festività più deboli del previsto come fattore scatenante di vendita. Le società in genere non rilasciano dati sugli ordini per le festività e gli investitori dovranno quindi attendere novembre per una valutazione.«Gli investitori sono preoccupati per la crescita dei veicoli elettrici il prossimo anno», ha affermato Kelvin Lau, analista di Daiwa Capital Markets.