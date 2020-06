Auto elettriche, in Cina le foto della nuova Vw ID.4 la variante suv della ID.3 È stato il Ministro dell'industria cinese ha metterle in rete in vista del lancio previsto entro fine anno. La versione locale della ID.4 sarà prodotta dall'alleanza Faw-Volkswagen e lanciata sul mercato entro fine anno di Corrado Canali

La ID.4 è il secondo modello elettrico che Volkswagen è pronta a lanciare subito dopo la ID.3. Il Ministero dell'Industria e dell'Information Technology (MIIT) della Cina ha pubblicato sul suo sito le prime immagine del nuovo modello Vw rivelando di fatto in anteprima il suv elettrico ID.4 prima del previsto.

ll nuovo modello sarà offerto in Cina in due varianti: la ID.Crozz e la ID.4 X con minime varianti estetiche. Il linguaggio del design è ovviamente molto vicino a quello della ID.3. Secondo le prime informazioni ufficiali raccolte in Cina le ID.4 X e ID.4 Crozz condividono un passo di 2.765 mm e la larghezza di 1.852 mm, mentre sia la lunghezza che l'altezza sono diverse. L'ID.4 X è lunga 4.612 mm e alta 1.640 mm, mentre l'ID.4 Crozz è leggermente più corta, 4.592 mm e più bassa 1.629 mm.

Le variazioni sono attribuibili alle diverse versioni di paraurti. Entrambi i modelli, come detto, saranno prpdotto dalla joint venture FAW-Volkswagen in Cina, basata sull'architettura MEB di tutti i modelli elettrici di Vw. Il motore elettrico è da 150 kW è condiviso col l'ID.3 e molto probabilmente è montato sull'asse posteriore proprio come nella berlina.

La scelta della batteria dovrebbe essere simile a quella dell'ID.3, con la più potente che consentirà un'autonomia di 500 km. Secondo quanto riferito da fonti cinesi, le Vw ID.4 X e ID.4 Crozz saranno in vendita in Cina per fine anno.