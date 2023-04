Auto elettriche cinesi: debutta Jaecoo, il presenta il secondo brand di Chery destinato all'Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il mercato automobilistico europeo si appresta ad accogliere un nuovo brand. Si chiama Jaecoo e nasce dalla volontà di Chery Automobile di ampliare la propria gamma di veicoli e offrire sui vari mercati numerose famiglie di vetture dalla diversa impostazione.

Jaecoo: il posizionamento del nuovo marchio cinese

Il nuovo marchio destinato al mercato Europeo si imporrà come marchio dedicato a suv e fuoristrada premium ma con un aspetto robusto e muscoloso. Jaecoo fonderà la propria immagine su valori quali il design accattivante, la ricca dotazione, la versatilità di utilizzo e un'ottima mobilità in offroad. Ma c'è di più: il nuovo brand arriverà anche in Italia. Lo farà a partire dal 2024, andando ad affiancare Omoda che invece debutterà entro la fine dell'anno con il suv sportivo Omoda 5, prima vettura che sarà commercializzata in vari mercati del Vecchio Continente.

Jaecoo 7: il primo modello del nuovo marchio

Il primo modello del nuovo marchio è chiamato Jaecoo 7 e sarà svelato il 20 aprile, proprio durante il Salone di Shanghai 2023, in programma dal 18 al 27 del mese. Si tratta di un suv dallo stile elegante e moderno che viene mostrato in anteprima ancora con un camouflage che ne mostra le proporzioni generali ma ne cela ancora i dettagli, che saranno mostrati tra due settimane proprio alla kermesse internazionale di Shanghai.

Allo stand allestito al Salone di Shanghai Chery mostrerà vetture appartenenti a tanti marchi diversi che gravitano intorno alla sua orbita: ci saranno le novità di Exeed, che si concentra sulla produzione di suv premium dall'indole sportiva, e di Jetour, i cui suv e crossover si articolano tra modelli più sportivi e altri più votati all'offroad vecchio stampo.

Ci saranno, infine, anche modelli di Chery New Energy, divisione che opera nel campo delle zero emissioni e che oltre della progettazione delle auto è concentrata anche sull'offerta di servizi innovativi, a sottolineare una grande attenzione verso le nuove opportunità e le diverse forme di mobilità legate alla tradizione ecologica.