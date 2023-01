Auto elettriche cinesi, Geely apre un centro di design a Milano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il gruppo cinese ama lo stile italiano e ha scelto proprio il Belpaese come base per l’apertura di Geely Innovation Design Center Italy (Gidci), nuovo hub per la

creatività e il design con sede nel centro di Milano, nella Torre Diamante in zona Porta Nuova.

Dall'internazionale allo stile di nicchia

Il gruppo cinese Geely è un player importante in quanto comprende numerosi marchi importanti nel panorama automobilistico attuale, come Volvo Cars, Polestar, Lotus, Lynk&Co., Smart, Proton, Geometry, ed è il maggiore azionista di Volvo AB e Daimler AG. Opera in diversi mercati e riconosce nell'Italia un Paese con una storia di rilievo nella moda e nello stile tanto da decidere di annunciare l’apertura di Geely Innovation Design Center Italy nel centro di Milano, nella Torre Diamante in zona Porta Nuova. Aperto all’inizio del mese di gennaio 2023, il design center è attualmente in fase di reclutamento e di organizzazione di tutti gli aspetti logistici.

L’apertura di un hub europeo per il design e l’innovazione in una delle capitali mondiali della moda e del design è stata fortemente voluta dal management dell’azienda, per affermare il ruolo centrale della creatività nel presente e nel futuro del brand.

Obiettivo principale: trovare la chiave del design Geely

Il nuovo hub ha l'obiettivo di diventare un partner chiave per il quartier generale del design Geely a Shanghai e per gli altri centri di design all’estero, lavorando su programmi di ricerca e sviluppo per concept car e veicoli di produzione e facendo funzione di think tank (luogo di condivisione di idee) per tutti i creativi del gruppo. Compito specifico di Geely Innovation Design Center Italy sarà quello di essere una forza chiave per gli ambiziosi progetti del Gruppo Geely, per la definizione di strategie internazionali e lo sviluppo di prodotti per nuovi mercati.