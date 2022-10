Auto elettriche cinesi, Great Wall Motors lancia nuovi modelli firmati Ora e Wey al Salone di Parigi

Nella prima metà del 2023 il Coffee 02 entrerà nel segmento dei C-Suv Phev che, nella sua versione base, sarà disponibile come 2 ruote motrici. Tuttavia, offre le stesse caratteristiche tecnologiche di alto livello rispetto al fratello maggiore Coffee 01. Nella versione top, grazie allo stesso propulsore a 4 ruote motrici, Coffee 02 fornirà prestazioni anche molto simili.

Come il Coffee 01, il modello Coffee 02 offre comfort e tecnologia per tutta la famiglia. Con quattro telecamere per una visibilità a 360 gradi, assistenti di guida intelligenti e un ampio touchscreen da 14,6 pollici.

Great Wall Motors sbarca in Europa

La multinazionale cinese nei suoi quasi 40 anni dalla fondazione ha avuto un'evoluzione importante e al suo interno vanta diversi brand, come Haval, Wey, Gwm Ora, Gwm Pickup and Tank. E la crescita continua con il lancio in Europa annunciato all’Iaa Mobility dello scorso anno. Da allora, l’azienda ha preparato intensamente lo sbarco sul mercato per i primi paesi europei. Francia e Germania sono i mercati più importanti. Gwm Ora inizierà a consegnare il primo Funky Cat in Germania nel 2022. Il prossimo in linea sarà il Regno Unito e seguirà Israele.

I clienti in Germania possono già configurare la propria auto dall’applicazione My-Wey e da novembre saranno aperti per loro i sistemi di ordinazione. Allo stesso tempo, Emil Frey Group, partner di vendita al dettaglio di Wey, inizierà ad aprire i primi punti vendita in Germania. Entro la fine del primo trimestre del 2023 verrà creata una solida rete di 60 punti vendita e assistenza in tutto il paese. I prodotti finanziari e di leasing saranno forniti da Santander Consumer Finance.