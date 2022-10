Auto elettriche cinesi al Salone di Parigi: Byd Atto 3, Han e Tang

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le auto elettriche cinesi diventano le protagoniste al Salone dell'auto di Parigi, a partire dai modelli presentati da Byd. Grazie all'assenza di un lungo elenco di costruttori, iniziando dai marchi premium tedeschi e dai brand coreani, le aziende cinesi conquistano il palcoscenico parigino presentando un lungo elenco di auto a zero emissioni. Byd ha portato all'ombra della Torre Eiffel i modelli Han, Tang, Atto 3 e Seal . Se le vendite in Europa sono già iniziate con la commercializzazione del suv Tang in Norvegia, ancora non si hanno notizie ufficiali sull'arrivo nel mercato italiano.

Byd Atto 3, suv elettrico compatto

Tra le novità presentate al Salone di Parigi 2022 non manca la Byd Atto 3, suv compatto lungo meno di quattro metri e mezzo e dotato di un pacco batterie da 60 kWh in grado di garantire un'autonomia da 400 chilometri. Il prezzo della Byd Atto 3 parte in Germania da 38.000 euro. Passando alla Han Ev ci si trova davanti ad una berlina elettrica da 516 cavalli e pacco batterie da 86.4 kWh. In questo caso l'autonomia supera i 500 chilometri e non mancano dotazioni tecniche di eccellenza come l'impianto frenante prodotto da Brembo. Ultima novità il suv elettrico Tang, dotato della stessa batteria della Han e accreditato di un'autonomia di circa 400 km. Salendo a bordo spicca lo schermo centrale da 13 pollici in grado di ruotare di 90 gradi: in questo modo il guidatore può decidere se avere una visione orizzontale o verticale.

Byd Seal

Tra i modelli presenti allo stand anche la Byd Seal, berlina lunga 4,8 metri e proposta in Cina tre differenti versioni. Realizzata sulla piattaforma e-Platform 3.0 di Byd, nella versione d'accesso è spinta da un singolo motore elettrico da 150 kW collegato alla trazione posteriore. I 61 kWh del pacco batterie garantiscono un'autonomia di 550 km. Salendo di potenza si arriva a 230 kW abbinati ad una batteria da 82,5 kWh, che dovrebbero assicurare una percorrenza di 700 km senza dover ricaricare. Al vertice della gamma si posiziona la Byd Seal a trazione integrale da 390 kW di potenza e 650 km di autonomia.