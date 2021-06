Auto elettriche / Citroen Ami elettrica

Citroen Ami – 100% ëlectric è un quadriciclo leggero accessibile anche senza patente a partire da 14 anni dedicato a persone di tutte le fasce d'età per utilizzi di breve durata urbani e periferici. Con zero emissioni di CO2 Ami permette l'accesso alle zone nei centri città, incluse quelle riservate ai veicoli a basse emissioni, con una guida facile e silenziosa. Offre un'autonomia fino a 75 km: adatta agli spostamenti urbani e peri-urbani e ben superiore alla distanza media percorsa nel quotidiano. La batteria da 5,5 kWh agli ioni di Litio si ricarica in sole tre ore con una presa elettrica standard da 220V grazie al cavo previsto a bordo, altrettanto facilmente come ricaricare uno smartphone. Il motore da 6 kW permette di viaggiare fino a 45 km/h. Le dimensioni di Ami abbinate al suo diametro di sterzata semplificano gli spostamenti in città e offrono una grande facilità di parcheggio. L’abitacolo può ospitare due persone ed è contraddistinto da una luminosità sorprendente grazie alle ampie superfici vetrate che, abbinate al tetto panoramico di serie, rappresentano il 50% della superficie totale al di sopra della linea di cintura della carrozzeria. Nel dettaglio la Citroen Ami My Ami Pack Orange è una Piccola 2 porte 2 posti della Citroen lunga 241 cm, larga 139 cm, alta 153 cm con un bagagliaio da 150 litri. Nella versione My Ami Pack Orange costa 7.600 euro con motore a elettrica capace di erogare una potenza massima di 6 kW/8 cavalli ed una coppia massima di 625 Nm . La trazione è anteriore. La velocità massima raggiungibile è di 45 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme Ue) è di 471 kg.

