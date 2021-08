Auto elettriche, collocamento da 9 miliardi per la cinese Catl, numero uno nelle batterie

2' di lettura

Il consiglio di amministrazione di Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) ha approvato un piano per vendere fino a 58,2 miliardi di yuan (8,9 miliardi di dollari) di azioni per espandere la capacità produttiva del gigante della produzione di batterie in un contesto di crescente concorrenza.



CATL, sede a Ningde nel Fujian, è il più grande produttore mondiale di batterie per veicoli elettrici (fornitore dei principali produttori di auto elettriche, tra cui ovviamente Tesla, ma anche le case tedesche Vw e Bmw, Daimler nei camion). Dal 2015 ha più che decuplicato i ricavi, arrivando a 7,7 miliardi di dollari nel 2020. Venderà le azioni quotate in Cina a un massimo di 35 investitori, secondo i documenti depositati giovedì. I proventi saranno utilizzati specificamente per progetti di batterie agli ioni di litio, ricerca di nuove energie e per ricostituire liquidità.

Le azioni di CATL sono aumentate fino al 3,7% venerdì e del 24% da inizio d’anno. Secondo i dati di SNE Research CATL controlla il 31,2% del mercato mondiale delle batterie per veicoli elettrici, davanti a LG Energy Solution (23,1%), che solo sommando le altre due coreane Samsung e SK (5,3% e 5,1%) supera di poco la concorrente cinese. Seguono la giapponese Panasonic (14,7%) e il gigante cinese dell’automotive e delle batterie BYD (6,9%). Il fondatore di CATL Zeng Yuqun il mese scorso ha superato Jack Ma nella classifica della ricchezza , un momento simbolico nell’ascesa dei miliardari cinesi in campo ambientale.

Poche settimane fa CATL ha presentato le sue nuove batterie al sodio, che potrebbero garantire costi inferiori rispetto a quelle a base di litio, i cui prezzi sono andati alle stelle. Gli ioni di sodio non garantirebbero una pari durata e densità energetica (circa la metà rispetto al litio) della batteria. CATL tuttavia vorrebbe lanciare sul mercato le nuove batterie entro il 2023.