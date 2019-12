Auto elettriche, come si caricano e quanto costa fare il «pieno» La mobilità a zero emissioni comporta nuovi voci di spesa e un cambiamento delle abitudini degli automobilisti che devono gestire i veicoli utilizzando le app degli smartphone di Nicola Desiderio

Ridurre le emissioni fino ad azzerarle costa. E molto. Se ne stanno accorgendo le case automobilistiche, che stanno tagliando l’occupazione per continuare a finanziare le innovazioni, e lo sanno bene i clienti di fronte ai prezzi ancora elevati delle auto elettriche e alle carenze delle reti di ricarica. A questo si sommano anche i costi di rifornimento che non offrono sempre risparmi sostanziali rispetto ai carburanti tradizionali.

Enel X è di gran lunga il più grande operatore in Italia: entro il 2022 avrà 14mila colonnine e 4.200 sono già operative con 4 piani tariffari per i clienti privati. La Pay per Use costa 0,45 euro/kWh per le colonnine fino a 22 kW in corrente alternata e 0,50 euro/kWh per quelle da 50 kW a corrente continua; il Pay per Use Premium aggiunge 25 euro annuali per poter effettuare prenotazioni illimitate; il Flat Small costa 25 euro al mese per 60 kWh (pari a 0,416 euro/kWh) al cui esaurimento scatta il Pay per Use così come per il Flat Large che chiede 45 euro mensili per 120 kWh (0,375 euro/kWh). Per gestire la ricarica si usano la scheda o l’app JuicePass e l’energia è certificata al 100% da fonti rinnovabili.

Uguale garanzia arriva da A2A, operatore forte in Lombardia grazie alla rete E-Moving composta da oltre 500 punti di ricarica con potenze che vanno da 3,6 a 22 kW in corrente alternata e a 50 kW in corrente continua, senza differenze di costo. Per i privati c’è la tariffa flat: l’attivazione e i primi 3 mesi costano 30 euro, 15,10 euro i successivi rinnovi trimestrali. Per l’utenza business invece si pagano 15 euro all’attivazione e 0,40 euro/kWh. L’app E-Moving consente di localizzare le colonnine, ma non la gestione della ricarica che è possibile solo con la tessera. E a proposito di utenze business e di flotte, Repower si concentra solo su questo tipo di clienti fornendo soluzioni di ricarica per le aziende che hanno auto ricaricabili in parco o società di noleggio o car sharing.

Gli utenti hanno a disposizione l’app Recharge Around per gestire la ricarica, pagarla e localizzare le colonnine (denominate Palina) a 22 kW. Repower non decide la tariffa, ma suggerisce di suddividerla in una parte fissa pari a 3 euro per ricarica e una parte variabile di 0,30 euro/kWh, particolarmente conveniente per ricariche di oltre 20 kWh. Il cliente business paga un fisso inferiore a 100 euro e può inoltre scegliere di aprire – ad esempio quando l’azienda o l’esercizio sono chiusi – le proprie colonnine ad altri utenti di auto elettriche sfruttando la loro visibilità su oltre 70 app che permettono il collegamento in roaming delle varie reti di ricarica. Proprio l’interoperabilità permette già alle case automobilistiche di offrire al cliente finale la possibilità di rifornirsi presso oltre 120mila punti di ricarica in Europa, ma con un unico sistema di pagamento, con il proprio brand e ad un costo certo ovunque ci si trovi. Tale fattore è destinato e diventare una leva di marketing fornendo un effetto di calmierazione sulle tariffe.

Conforta sapere che proprio le reti più veloci sono le più convenienti. Quella di Ionity, un consorzio che comprende diversi costruttori (Bmw, Daimler, Ford, Hyundai gruppo Volkswagen) e prevede 400 stazioni di ricarica (20 in Italia) a 350 kW entro la fine del 2020, costa 8 euro a sessione, indipendentemente dal tempo e dall’energia imbarcata: per un’auto con batteria da 90 kWh vuol dire meno di 9 centesimi al kWh, ma presto scatteranno le tariffe per kWh. Tesla, che ha una rete dedicata di oltre 1.600 Supercharger in Europa, chiede 0,30 euro/kWh. Capitolo a parte costituisce invece la ricarica domestica o all’interno della propria azienda.