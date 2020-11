Auto elettriche compatte / Dr Evo Electric

Evo Electric è il primo modello della nuova linea low cost di Dr nata per andare incontro a una diversa concezione dell'automobile e più in generale della mobilità, non più ispirate da status symbol ma da modelli semplici, concreti, pratici e affidabili. Dotata di motore sincrono a magneti permanenti alimentato da un pacco batterie agli ioni di litio dalla capacità complessiva di 40 kw/h, il SUV a emissioni zero garantisce 300 km di autonomia e tempi di ricarica che vanno dai 40 minuti per passare dal 15% all'80% delle batterie in modalità veloce alle 8 ore (modalità slow). In modalità di guida Eco il Regenerative Braking System consente alla batteria di ricaricarsi parzialmente durante le fasi di decelerazione e frenata. Come tutta la gamma DR, anche la EVO Electric è full optional di serie.

Per saperne di più, consulta il nostro listino