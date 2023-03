Auto elettriche, le compatte low cost già sul mercato in attesa della Vw ID.2

DR 1 EV

Vw ID.2, la più tecnologica a bordo è la Honda e

La Honda E si ispira per il lo stile alla Civic del 1972, ma con sotto al cofano un motore elettrico e la trazione posteriore il che influisce sul raggio di svolta. Spazioso l’abitacolo per un’auto omologata per 4 e che colpisce per lo stile anni 70 con un volante a due razze e la fascia in legno abbinata ad una tecnologia futuribile: ci sono schermi davanti al passeggero. Inoltre dei display laterali mostrano quanto viene ripreso dalle telecamere in sostituzione dei retrovisori. La Honda e ha una potenza di 154 cv per uno scatto brillante ed è molto maneggevole in città.

Honda e hitech

Vw ID. 2, l’elettrica che si ferma qui è la Renault Zoe

La Renault Zoe si ferma qui. Anche se è ancora a listino quanto meno per quest’anno l’elettrica della Casa francese arrivata sul mercato nel corso del 2012 e giunta alla seconda generazione, non verrà sostituta. Sarà venduta ancora ma finirà per lasciare il posto alle nuove elettriche in programma a cominciare dalla Renault 5 e a seguire la Renault 4, attese nel 2025. Renault si appresta ad affrontare il futuro con un'ampia gamma di inedite auto batteria che si andranno ad affiancare a dei modelli dotati di prerogative più in sintonia con le richieste che arriveranno.

Renault Zoe addio

Vw ID.2, l’iconica Mini Ev ora è anche cabriolet

La Mini Cooper SE Cabrio è disponibile nei colori Enigmatic Black e White Silver. Le maniglie delle porte, i profili laterali e le cornici dei fari anteriori e dei fanali posteriori sono rifiniti in Resolute Bronze. I loghi Mini e il lettering sono in Piano Black col logo E che specifica la trazione elettrica sistemato sulla griglia anteriore e sul fascione posteriore. Altri dettagli specifici per l'edizione a cielo aperto sono le soglie laterali e i cerchi da 17 pollici in alluminio riciclato. La Mini SE Cabrio dispone delle stesso powertrain della versione chiusa: l’unità elettrica ha 184 cv

Mini EV Cabrio

Vw ID.2, la cinese Smart # 1 è in vendita da luglio

La Smart #1 che sarà in vendita da luglio nel livello di allestimento Pro+ ha un’autonomia di 440 km. Di serie la vettura offre dei fari a Led, dei cerchi da 19 pollici e ancora delle maniglie elettriche a scomparsa, un tetto apribile panoramico, la telecamera a 360 gradi, i sensori di parcheggio, il climatizzatore bi-zona e la ricarica in corrente continua da 150 kW oltre a offrire una garanzia di 3 anni, oltre che di 8 anni sul powertrain elettrico dell'auto. La Smart #1 così allestita accede ad un totale di incentivi statali di 7.500 euro sia pure con la rottamazione.

Smart # 1

Vw ID.2, la Peugeot e-208 con l’upgrade da 115 kW

La Peugeot e-208 dopo un primo upgrade alla fine del 2021 che ne ha aumentato l’autonomia di 22 km beneficerà nel corso del 2023 di un'ulteriore evoluzione tecnologica con un inedito motore per l'elettrica: la potenza massima aumenterà del 15%, passando da 100 kW o 136 cv a 115 kW o 156 cv e da un importante lavoro sull’efficienza consentirà di ridurre il consumo medio di energia a 12 kWh, garantendo così un aumento dell’autonomia del 10,5%, pari a 38 km, per un totale che arriverà a 400 km. La nuova Peugeot e-208 è acquistabile anche online.