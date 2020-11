Auto elettriche compatte / Renault Twingo elettrica

Twingo non cambia, così come i suoi primati, primo tra tutti il raggio di sterzata, il migliore della categoria, pari a soli 4,3 metri, che ne conferma l'agilità record. Concentrata in soli 3,6 metri di lunghezza, la city car riesce a muoversi con destrezza nel traffico urbano e a parcheggiare in pochissimo spazio. Nel dettaglio la Renault Twingo Electric Intens è una Piccola 5 porte 4 posti della Renault lunga 362 cm, larga 165 cm, alta 154 cm con un bagagliaio da 174 a 980 litri. Nella versione Electric Intens costa 23.650 € (incentivi esclusi) con motore a elettrica capace di erogare una potenza massima di 60 kW/81 CV ed una coppia massima di 160 Nm a 500 giri/min. La trazione è posteriore. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 12,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 135 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.178 kg.

