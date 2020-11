Auto elettriche compatte / Smart Fortwo elettrica

La nuova Smart fortwo, ora disponibile solo in versione elettrica EQ, si presenta con una lunghezza invariata rispetto al modello a benzina (2,69 m), ma cresce in larghezza di 10 cm a tutto vantaggio di abitabilità e comfort. La nuova generazione accresce ulteriormente le peculiarità tipiche di Smart quali la maneggevolezza, grazie ad un diametro di sterzata da primato (6,95 metri), e il piacere di guida con nuove funzionalità connesse: consultare informazioni sullo stato dell'auto, ricaricare la batteria, trovare un parcheggio libero e farsi guidare fino a quest'ultimo, organizzare il carico, condividere l'auto con gli amici o la famiglia e ritrovare la vettura; tutto questo è offerto da Smart EQ Control e dai “ready to” services grazie ad alcune applicazioni mobili. L'autonomia è compresa fra i 147 e i 159 km. Con il caricatore di bordo (opzionale) da 22 kW con funzione di ricarica rapida per ricaricare la batteria dal 10 all'80% tramite wallbox o una colonnina pubblica bastano meno di 40 minuti.

