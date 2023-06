Auto elettriche, daFree2Move Charge un ecosistema per la gestione di ricarica

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il gruppo Stellantis lancia Free2move Charge, un ecosistema per la gestione della ricarica e dell'energia in grado di soddisfare tutte le necessità dei clienti di veicoli elettrici, dovunque e in qualsiasi momento

Un nuovo ecosistema per le attività green

Gestito dalla nuova Business Unit Stellantis Charging and Energy, Free2move Charge soddisfa le necessità dei clienti possessori di Bev a casa, al lavoro e in viaggio. Insieme agli specialisti di Free2move e-Genius, i clienti avranno modo di creare un pacchetto personalizzato da modificare e adattare in qualsiasi momento nel corso del periodo di utilizzo, permettendone così l'evoluzione e la costante personalizzazione rispetto alle proprie necessità. Il supporto di e-Genius sarà inizialmente disponibile in Europa. L’offerta prevede tre categorie di prodotti e servizi rivolti ai consumatori: Home, Business e Go. Free2move Charge Home offre ai clienti privati il supporto per installazione, finanziamento e garanzia dei sistemi di ricarica domestici, oltre ad altri hardware e servizi legati all'energia. Business si propone come piattaforma one-stop-shop grazie a un'offerta completa di servizi di ricarica ed energetici, mentre Go garantisce sempre e dovunque accesso alla più ampia rete esistente di punti pubblici di ricarica grazie a diversi partner in Nord America, Europa e altre regioni, che verranno annunciati presto. In aggiunta ad accesso, pagamento e supporto 24/7, Free2move Charge Go lancerà progressivamente altri servizi. Tra questi rientrano “Plug and Charge”, prenotazioni, programmi fedeltà, sottoscrizioni, pacchetti prepagati, singole fatture/ricevute e perfino la consegna di un servizio di ricarica presso una località richiesta, quando necessario. I primi prodotti e servizi vengono lanciati in Nord America e si stanno diffondendo anche in Europa.

Il ruolo di Free2Move Charge nel gruppo Stellantis

Free2move Charge è uno strumento chiave per raggiungere gli obiettivi del piano strategico di Stellantis Dare Forward 2030, incluso il raggiungimento del 100% del mix di vendite di veicoli a batteria elettrica (Bev) in Europa, e il 50% di autovetture e veicoli commerciali leggeri Bev negli Stati Uniti entro il 2030.

Free2move Charge sfrutterà la potenza di Stellantis Energy Cloud integrandosi in maniera intuitiva con le app ufficiali dei brand coinvolti e con l'innovativa piattaforma Stla SmartCockpit, che verrà lanciata nel 2024. Il tutto per suggerire percorsi rapidi e intelligenti e offrire raccomandazioni di ricarica ai clienti in base agli effettivi utilizzi e necessità. Free2move Charge guiderà i clienti Stellantis lungo un processo di coinvolgimento per comprenderne le necessità individuali, permettendo una profonda personalizzazione e utilizzando l'AI Learning per migliorare costantemente la conoscenza sull'esperienza di ricarica individuale più conveniente.

Free2move eSolutions, una società tecnologica di Stellantis, continuerà a sviluppare e a fornire hardware e software di ricarica a supporto dell'ecosistema Free2move Charge, così come ai clienti non-captive e collaborerà con altri leader del settore per offrire un maggior numero di soluzioni di ricarica per i veicoli elettrici.