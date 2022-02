Auto elettriche, debutta EQE AMG: ecco la versione più estrema della berlina a ioni litio Mercedes

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mercedes amplia l'offerta di modelli ad alte prestazioni, ma a trazione elettrica con la EQE AMG. In realtà si tratta di un doppio debutto visto che la berlina è disponibile in versione sia 43 4Matic che 53 4Matic+: entrambe, inoltre, si vanno ad affiancare alla EQE già svelata in occasione del Salone di Monaco nel 2021. In generale, infine, le berline sono da considerarsi delle sorelline minori della EQS l'ammiraglia a batteria del brand premium di Stoccarda.

La stessa piattaforma dell’ammiraglia EQS

Non a caso condividono la stessa piattaforma modulare Eva2 consente di condividere i principali contenuti tecnici e gli stessi allestimenti interni, fermo restando lo schema a due motori con trazione integrale di tutte le vetture. Nel caso delle nuove AMG, due modelli a vocazione più performante, si aggiungono l’impianto frenante carboceramico, l’assetto, la ripartizione della coppia e il sound digitale, elementi di personalizzazione delle nuove arrivate.

Il pacchetto AMG per la dinamica di guida

Va poi messo in conto la personalizzazione estetica che rende le due AMG delle varianti molto diverse dal modello base di Stoccarda. L’assetto in particolare offre standard il sistema pneumatico Ride Control+ che varia l'altezza e lo smorzamento delle due vetture abbinato, poi, agli speciali pneumatici Michelin per EV e all’asse posteriore sterzante fino a 3,6 gradi. Come tutte le AMG, anche l’EQE offre il Race Start con funzione Booster al 110% della potenza.

Prestazioni da superar anche in pista

La EQE 43 4Matic offre una potenza massima di 476 cv e 858 Nm ed è in grado di toccare i 210 kmh e di passare da 0 a 100 kmh in 4,2 secondi. La EQE 53 4Matic+, invece, di cavalli ne eroga invece 626 cv per 950 Nm di coppia e può toccare i 220 kmh passando da 0 a 100 kmh in 3,5 secondi. Scegliendo il pacchetto Dynamic Plus è possibile sbloccare lo step di potenza della 53 per raggiungere i 687 cv e 1000 Nm per 240 kmh e soli 3,3 secondi da 0 a 100 kmh.

Sound personalizzato a bordo dell’auto

La versione Dynamic Plus può contare anche sul Sound System esteso con i programmi Authentic e Performance nelle varianti Balanced, Sport e Powerful. Sempre per la sola versione 53, la AMG ha previsto l’adozione di motori con avvolgimenti, raffreddamento e convertitori di corrente specifici per ottenere regimi più elevati e delle prestazioni superiori. La EQE 43 AMG 4Matic offre un’autonomia fra 462 a 533 km, mentre la più potente 53 fra 444-518 km.