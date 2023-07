Auto elettriche, debutta l’architettura STLA Medium di Stellantis pronta per Melfi: fino a 700 km di autonomia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Debutta la prima piattaforma di Stellantis sviluppata nativamente per auto elettriche e non derivata da architetture concepite per vetture termiche. Si chiama STLA Medium ed è dedicata, come il nome lascia intendere, ai segmenti C e D, quelli delle vetture di dimensioni medio grandi che rappresentano il cuore del mercato mondiale dell’auto. Su questa base saranno costruite berline e suv,

La prima vettura costruita su STLA Medium sarà la futura generazione di Peugeot 3008 electric only (che sarà svelata a settembre e commercializzata nel 2024), ma ci saranno, e lo ha confermato Carlos Tavares, ceo di Stellantis, anche le i futuri modelli Opel, Lancia (la nuova Gamma attesa per il 2026) e Ds costruiti a Melfi nonché vetture di segmenti C-Suv di Citroën, Jeep e degli altri brand, anche americani, del gruppo. Si tratta come accennato di modelli di segmento C e D che hanno rappresentato 35 milioni di vendite nel 2022, quasi la metà dei 78,5 milioni di veicoli venduti a livello globale nello stesso anno. La piattaforma nasce per auto elettriche ma ha spiegato il Ceo del gruppo può essere adattata, per adeguarsi ad alcuni mercati, a motori a combustione interna, ma è una soluzione di compromesso.

«Con questa piattaforma - ha dichiarato Carlos Tavares - ,entriamo nell’arena e possiamo competere con chiunque amministratore delegato di Stellantis. «Dopo due anni dall’Ev day presentiamo la prima piattaforma e possiamo competere sul fronte del prezzo e delle prestazioni oltre che su tutte le caratteristiche legate a qualità. Stellantis con questa presentazione «dimostriamo che realizziamo quello che diciamo».

Per quanto riguarda la distribuzione della nuova piattaforma, si partirà «da Francia, Italia a Melfi, Germania e Nord America. Iniziamo da qui ma è una piattaforma globale per i mercati globali che risponde a tutte le legislazioni locali.

Con STLA Medium, Stellantis si allinea a quanto fatto sul fronte degli autotelai “born electric” dagli altri costruttori come per esempio il gruppo Volkswagen che dispone della piattaforma modulare MEB, Hyundai che schiera la E-GMP o, il colosso cinese Geely, che sfrutta per i suoi marchi (da Volvo a Zeekr) la SEA, Sustainable Experience Architecture. Ma torniamo a STLA Medium, si tratta della seconda piattaforma unificata di Stellantis (il gruppo fonde Psa e Fca) che secondo il piano annunciato due anni fa durante l’EV Day prevede lo sviluppo di 4 architetture STLA.