Auto elettriche, debutta la rinnovata Nissan Leaf. In arrivo nuovi modelli a ioni di litio

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Nissan rilancia la sua elettrica best seller con un restyling di metà carriera della seconda generazione.

La Leaf 2022 esibisce un design esterno rinnovato oltre ad inedite opzioni di cerchi in lega e altre soluzioni allineate alla nuova identità del brand Nissan. A dimostrazione del continuo perfezionamento del modello, la Leaf 2022 offre anche una suite di funzioni avanzate di assistenza alla guida come ProPILOT e tecnologie d'avanguardia come l'infotainment NissanConnect.



La nuova elettrica sarà in vendita da aprile, mentre Nissan si prepara per una grande offensiva di prodotti con un’offerta di line-up completamente elettrificata dopo l’estate.



Loading...

Novità estetiche e tecnologia di bordo funzionale



La Leaf 2022 introduce perfezionamenti stilistici esterni, esaltando il dinamismo del modello che presenta anche il nuovo logo del marchio sulle ruote, la griglia anteriore e quella posteriore. Le nuove opzioni di cerchi in lega da 16 e 17 pollici apportano un maggiore elemento di sportività. Prevista anche una gamma rinnovata di colori esterni, con cinque tonalità monocromatiche e anche ben cinque opzioni bicolori a cui si aggiungono delle diverse tonalità di blu, un colore portato al successo dopo essere stato impiegato su modelli come il Qashqai e anche l’Ariya.



Due tagli di batteria per un’autonomia fino a 385 km



Offerta con due opzioni di batteria che garantiscono fino a 385 km di autonomia la LEAF 2022 abbina, inoltre, un’esperienza di guida elettrica efficiente con un’ampia gamma di assistenti alla guida e tecnologie di connettività, fra cui il ProPilot che consente anche di fermarsi, avviarsi e mantenere una distanza di sicurezza l’auto che precede, mentre in aggiunta l’innovativo e-Pedal garantisce la possibilità di accelerare, decelerare e fermarsi con un unico pedale per ulteriore confort alla guida della vettura. A dimostrazione del livello innovativo della guida.



Una suite completa di sistemi di assistenza alla guida



La Leaf 2022, come detto, dispone di una suite di funzioni di infotainment all’interno del sistema NissanConnect di bordo, con integrazione con Apple CarPlay e Android Auto. Il funzionamento a distanza di funzioni come il climatizzatore è disponibile anche tramite l’app NissanConnect Services, mentre si potrà anche collegare la Leaf 2022 al proprio dispositivo Amazon Alexa di casa per una maggiore comodità di funzionamento a bordo dell’utile sistema di assistenza.