Auto elettriche, i dieci modelli più venduti nel 2022 in Europa

Auto elettriche, lo scenario di mercato

Le auto elettriche hanno stabilito un record nel 2022: le immatricolazioni di Bev, infatti, secondo i dati Jato, sono risultate pari a 1,56 milioni di unità, con una crescita del 29% rispetto al 2021.

Il 60% dei modelli elettrificati venduti l'anno scorso erano a batteria, mentre le altre varianti ibride in tutte le varianti hanno dovuto fare i conti con un significativo calo delle immatricolazioni delle ibride plug-in. Con il risultato che ben 14 auto su 100 nuove vendute immatricolare in Europa l'anno scorso erano alimentate a sola batteria. Nuovo boom anche dei suv elettrici che ormai valgono il 51% del mercato dei Bev. Non a caso nelle primi dieci vetture elettriche più vendute in Europa nel 2022 ci sono ben sei crossover.



