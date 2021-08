Auto elettriche, i dieci modelli più venduti / Ford Mustang con 3.314 unità

Il primo suv elettrico di Ford a seconda delle varie versioni, le sue batterie promettono un’autonomia compresa fra 450 a 600 km. Nelle forme sportive, come anche nel nome, l’auto s’ispira all’iconica coupé Mustang, mentre l’interno è minimalista e dominato dal maxi schermo di 15,5 pollici, da dove si gestiscono tutti i servizi di bordo e che prende il posto della tradizionale consolle. I 472 cm di lunghezza dell’auto garantiscono buon confort per i passeggeri, anche se l’andamento spiovente del tetto toglie un pò di ariosità a chi siede dietro. Di una elevata capacità di carico anche del bagagliaio, cui si accede da un ampio portellone. Presente un ulteriore vano di 136 litri sotto il cofano anteriore. La Ford Mustang è disponibile a trazione posteriore e con un solo motore elettrico o in quelle 4x4, con due unità a corrente. In ogni caso, si tratta di vetture potenti e accreditate di 258, 286 o 337 cv di potenza.

7/11 9/11 Menu