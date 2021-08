Auto elettriche, i dieci modelli più venduti / Hyundai Kona con 3.174 unità

È un piccolo crossover dalla forte personalità. Lo stile è giocato sulle luci su più livelli inserite in ampi fascioni di plastica scura, sulle forme muscolose e sulla colorazione bicolore della carrozzeria. Tante concessioni al design implicano qualche rinuncia in fatto di praticità: fari e fanali posti in basso e agli angoli della vettura sono più esposti ai piccoli urti di parcheggio. Anche se l’auto è poco più lunga di un’utilitaria, l’interno è spazioso e offre buon agio anche per i passeggeri posteriori. L’abitacolo è realizzato con apprezzabile cura e può essere vivacizzato da dettagli rossi, arancione o verde. Ok la posizione di guida e la disposizione dei comandi: la più ricca Style ha addirittura l’head-up display sopra il cruscotto: permette di consultare le informazioni più importanti come la velocità senza distogliere lo sguardo dalla strada. Non disprezzabile la capienza del bagagliaio, la cui soglia non è alta per un crossover. Proposta a trazione anteriore o integrale, questa Hyundai offre una gamma di motori: a benzina, diesel, ibridi ed elettrici, tutti validi e potenze dalla 115 cv di base.

