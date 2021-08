Auto elettriche, i dieci modelli più venduti / Peugeot 208 con 2.623 unità

Compatta e divertente da guidare la versione 100% elettrica della citycar. Queste le caratteristiche principali della Peugeot e-208, la variante alla spina della piccola francese che come la sorella ad alimentazione tradizionale punta tutto sul design personale e dall’aspetto grintoso. Ma non soltanto. Il suo powertrain elettrico permette di muoversi senza eccessiva ansia da ricarica e grazie alla buona messa a punto del telaio, permette di togliersi non poche soddisfazioni quando si esce dalla città per affrontare qualche strada tutta curve. La Peugeot e-208 si presenta a listino con un un’unica motorizzazione elettrica. Il propulsore sincrono a magneti permanenti è alimentato da una batteria di 50 kW e riesce ad esprimere una potenza di 136 cv decisamente adeguata alla massa della vettura pari a 1.530 Kg. Un’auto elettrica come lo scorrimento dei flussi di energia, la cronologia dei consumi e ovviamente la percentuale rimanente di carica della nostra batteria. Insomma, le linee degli interni restano quelle delle altre 208, rendendo così il passaggio all’elettrico più naturale. Sensazione però destinata ad esaurirsi fin dal primo metro percorso, quando quel silenzio quasi irreale delle automobili a batteria restituisce la concreta consapevolezza di non avere a che fare con dei cilindri e benzina.

