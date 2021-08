Auto elettriche, i dieci modelli più venduti / Renault Zoe con 3.976 unità

Un'utilitaria elettrica a 5 porte con delle forme tondeggianti. Lunga 408 cm, misura ben 156 cm di altezza: l'abitacolo è infatti rialzato, per far posto alle batterie agli ioni di litio e con 52 kWh di capacità poste sotto al pavimento e fornite insieme alla macchina, ma si può risparmiare scegliendo di noleggiarle dalla Renault in cambio di un canone mensile in varie soluzioni in base alla percorrenza annua. Gli interni sono spaziosi e se necessario si viaggia in cinque senza grossi sacrifici oltre che piuttosto accattivanti e col restyling del 2019, sono diventati più curati e moderni. Grande il bagagliaio, che va da 338 a 1225 litri. Scattante grazie ai 109 o ai 136 cv del motore elettrico che non ha bisogno del cambio, ma basta selezionare la marcia avanti o la retro, la Zoe è piacevole da guidare e talmente silenziosa a bassa velocità che per allertare i pedoni si attiva un emettitore di suoni. L’autonomia è più che buona e prossima ai 400 km per entrambe le versioni. I tempi di ricarica variano in funzione del tipo di presa a cui si collega la vettura. Per fare qualche esempio, sfruttando una colonnina pubblica a corrente continua che dia almeno 50 kW, basta un’ora e 10 minuti per arrivare all’80%. Con una wallbox in corrente alternata monofase e dalla buona potenza di 7,4 kW, servono nove ore e 25 minuti per passare dallo 0 al 100% della ricarica. Se si dispone di un normale contatore domestico, servono trenta ore per garantirsi un pieno di corrente.

