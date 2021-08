Auto elettriche, i dieci modelli più venduti / Volkswagen ID.3 con 5.433 unità

Una media a cinque porte di dimensioni simili a quelle della Golf senza condividerne nulla. Si tratta, infatti, di un’auto elettrica sviluppata su una piattaforma specifica la MEB, con motore posteriore, batteria sotto il pianale e sbalzi anteriore e posteriore molto contenuti. La linea si distingue anche per le grandi ruote da 18 a 20 pollici, il frontale corto e semplice, privo di mascherina e i tre finestrini. Il tetto scende in modo evidente verso la parte posteriore, dove spicca il portellone di colore nero, con il piccolo lunotto sormontato da uno spoiler. Gli interni sono ariosi, hanno pannelli dalle forme spigolose e due display a sbalzo nella plancia. Da quello centrale, di 10 pollici, si comandano la gran parte delle funzioni. Buona la capacità del bagagliaio. La ID.3 è proposta con potenze da 150 cv la City a 204 cv le altre e taglie di batteria da 45 kWh la City, da 77 la Tour e da 58 le altre, con autonomia diversa. La ricarica è fino a 11 kW in corrente alternata oppure fino a 100 kW in corrente continua.

