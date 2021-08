Auto elettriche, i dieci modelli più venduti / Volkswagen Up con 3.197 unità

In vendita dal 2011 e aggiornata nel luglio del 2016, fra le poche novità, la griglia frontale a nido d'ape e gli inserti neri nel paraurti anteriore, questa citycar ha un aspetto semplice e razionale che proprio per questo mantiene un’apprezzabile freschezza: molto originale anche il rivestimento in vetro che ricopre l’intero portellone. Fra i punti di forza della vettura spiccano gli interni spaziosi in rapporto aI suoi 360 cmc di lunghezza e la dotazione di sicurezza: è di serie il sistema che può frenare l'auto per evitare i tamponamenti. L'abitacolo dellaVolkswagen Up si fa apprezzare per le semplici, ma curate, finiture come la fascia al centro della plancia è disponibile in vari colori e per la radio: si può completare con il supporto per connettersi ai telefonini scaricata l'app specifica, lo schermo del cellulare può visualizzare informazioni aggiuntive, quali i consumi e le mappe del navigatore. La Up in versione elettrica è gradevole e sicura, oltre a scattare decisa: a favorire l’agilità sono senza alcun dubbio delle sospensioni con una taratura piuttosto rigida.

