Auto elettriche, DS3 Crossback: la nostra prova su strada del suv francese a emissioni zero

Per quanto riguarda la ricarica, uno dei punti salienti per le auto elettriche, la neo elettrica Ds si ricarica al 100% in 5 ore su una colonnina domestica dedicata (con caricatore interno da 11 kW trifase che sarà disponibile successivamente al lancio) e all'80 % in 30 minuti su una colonnina rapida da 100 kW.

Il costruttore garantisce la batteria per 8 anni o 160mila km.

Due app a disposizione per ottimizzare la guida in elettrico

Con la DS3 Crossback E-tense debuttano anche due app che aiutano la gestione della batteria e a programmare viaggi in elettrico.

La prima è a pagamento e sviluppata dal partner Free2Move. Questa permette di pianificare in anticipo il viaggio individuando già le colonnine di ricarica di cui si potrà fare una sosta durante il percorso. L'altra app, invece, è gratuita e di proprietà di Ds, la MyDs. Questa permette di monitorare in remoto le condizioni dell'auto, dallo stato della batteria al programmare l'orario di ricarica (per ottimizzare anche i costi in base alla tariffa) e pre-condizionare l'auto impostando giorno e orario.

Prova su strada: com'è guidarla elettrica

Sembrerà strano ma vero. I tecnici Ds hanno svolto un lavoro magistrale per riproporre lo stesso piacere di guida dell'auto a motore termico su questa versione. Siamo rimasti ben impressionati dalle risposte dell'auto che, nonostante la maggiorazione del peso, riesce sempre ad avere un buono spunto e un'agilità da crossover, incluso un po' di rollio. L'abbiamo provata per oltre 200 km lungo le strade de l'Ile de France, passando di Giverny, il paese dove Monet ha trascorso gli ultimi 40 anni della sua vita. Dei 320 km di autonomia in partenza, all'arrivo è rimasto circa il 30% della carica, rispettando quindi i consumi dichiarati. E, attenzione che abbiamo guidato in un percorso misto e senza badare ai consumi. Molto apprezzato è il sistema di frenata con recupero di energia (Brake) che sfrutta il freno motore per recuperare l'energia in frenata.