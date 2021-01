Auto elettriche e plug-in, vendite più che raddoppiate nel 2020 Nonostante il covid-19 l’anno scorso è maturata la svolta nelle immatricolazioni di auto a batteria. Secondo Jato Dynamics un modello su quattro è stato prodotto dal Gruppo Vw e la ID.3 è risultata il modello Bev più venduto a dicembre di Corrado Canali

A fine 2020 le vendite di auto elettriche pure e di ibride plug-in sono aumentate del 147% rispetto al 2019, passando da 575.000 unità a 1,42 milioni di unità. Nonostante le turbolenze causato dalla diffusione del Covid-19, l’anno scorso i veicoli elettrici sono più che raddoppiati. Un risultato migliore di quanto forse previsto visto che hanno rappresentando il 12% di tutti le nuove autovetture immatricolate nel 2020. Si tratta di un risultato significativo considerando la loro media prezzi più alta e l'offerta ridotta rispetto a benzina e diesel di lunga data veicoli. Merito anche degli incentivi che i governi europei hanno messo a disposizione per i modelli a batteria.

Mercedes Classe A plug in

Una nuova definizione di vetture elettrificate secondo Jato

Secondo l’istituto di statistica Jato Dynamics la definizione di veicoli elettrificati andrebbe rivista. Questo viene dopo il grande spostamento verso i motori elettrici attraverso la progettazione di auto elettriche pure e ibridi plug-in. Come differenze sempre più significative fra i full ibridi e gli ibridi più leggeri e ibridi elettrici o plug-in puri che ha accresciuto di popolarità a formarsi, tanto da decidere di separare i full ibridi e gli ibridi leggeri dalla classificazione di veicoli elettrificati, per farli rientrare invece nella categoria ICE, ovvero veicoli a combustine interna perfettamente in linea con le definizioni del settore.

Tesla Model 3

Full hybrid e mild hybrid da considerarsi a combustione interna

Secondo la nuova definizione, gli elettrificati ora includono soli veicoli elettrici puri (BEV) e ibridi plug-in (PHEV). Questo come detto segna l'esclusione degli ibridi (HEV) e degli ibridi leggeri (mHEV) dalla voce elettrificati. Il motivo è perché il tipo di carburante primario degli HEV non è l'elettricità ma è costituito da benzina, diesel o gas. Allo stesso modo, nonostante siano dotato di una batteria in grado di fornire un’assistenza sia in termini di coppa che in progressione, i mHEV sono alimentati da una combustione interna motore.

Renault Captur plug-in

Un’elettrica su 4 immatricolate è prodotta dal Gruppo Vw

L'impressionante crescita dei veicoli elettrici è stata in nuova parte guidata dal Gruppo Volkswagen, il più grande costruttore di automobili. Mentre Tesla ha visto una crescita significativa nel 2019, grazie al Tesla Model 3, Volkswagen l’anno scorso ha consolidato la propria posizione con la dell'elettrificazione lo scorso anno. La Volkswagen ID.3 è diventata la seconda auto più venduta in Europa a dicembre 2020 e il Gruppo Volkswagen ha ottenuto buoni risultati una serie di successi da diversi modelli come la Porsche Taycan, le Audi E-Tron e anche le utilitare Seat Mii / Volkswagen Up / Skoda Citigo. Col risultato che il Gruppo VW ha registrato una quota di mercato fra i BEV del 25,2% nel 2020, quasi il doppio della quota di Tesla, scesa dal 31% nel 2019 al 13,3% in 2020.

Renault Zoe

Tesla in un solo anno passa da primo in classifica al terzo posto

Il brand californiano dal primo posto nel 2019, ora occupa la terza posizione, superato dall'alleanza Renault-Nissan. Il successo di alcuni modelli hanno garantito un cambiamento significativo nelle classifiche dello scorso anno. Il Tesla con la Model 3 ha perso la testa delle classifica, sostituito dalla Renault Zoe che ha registrato 99.300 unità rispetto alle 85.700 unità della Tesla Model 3. La Volkswagen ID.3 lanciata di recente si è assicurata subito la terza posizione. Visto poi che il modello di Volkswagen à completamente nuovo si suppone che nel 2021 migliorarà ulteriormente le performance del 2020.