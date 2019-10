Auto elettriche e sicurezza, arrivano i microchip esplosivi contro incendi e folgorazioni Bosch riduce i rischi in seguito a collisione per i veicoli elettrificati grazie alla realizzazione di microchip che disattivano i circuiti di alimentazione del mezzo di Giulia Paganoni

2' di lettura

La paura di incendio sulle auto elettriche in seguito a collisione è alta. E con il crescente numero di auto alla spina presenti sulle strade, molti guidatori sono sempre più incerti sul da farsi in caso di incidente con questi veicoli a batteria. I motori elettrici, infatti, comportano nuove sfide per i soccorritori. Ma proprio come qualsiasi altro veicolo, ci sono dispositivi di sicurezza per queste eventualità.



Meno preoccupazione per conducenti e soccorritori

Bosch ha inventato dei microchip che aiutano a prevenire il rischio di shock elettrico dopo un incidente. Questi sono stati progettati appositamente per disattivare i circuiti di alimentazione del veicolo in una frazione di secondo. Ciò consente ai soccorritori di entrare immediatamente in azione garantendo la sicurezza di chi viaggia sul veicolo e del personale di primo intervento.



Alta tensione e riduzione del rischio incendio

Le batterie delle attuali auto elettrificate sono progettate per fornire una tensione da 400 a 800 volt. E sono proprio i semiconduttori Bosch ad assicurare che la batteria ad alto voltaggio si scolleghi automaticamente, in modo che nessuno dei presenti al momento dell'incidente possa entrare in contatto con i componenti conduttori di corrente. I dispositivi semiconduttori fanno parte di un sistema di interruttori di sicurezza. Questi sistemi “spengono” intere sezioni del collegamento via cavo alla batteria ad alta tensione mediante cariche esplosive in miniatura, interrompendo il flusso di corrente in modo rapido ed efficace. Se, per esempio, il sensore dell'airbag rileva un impatto, i piccoli dispositivi (10 x 10 mm e pochi grammi di peso) attivano il pirofusibile. Si scatenano così piccole esplosioni che interrompono il flusso di corrente del cavo ad alta tensione con le batterie e l'elettronica di potenza eliminando il rischio di shock elettrico o incendio.