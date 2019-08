Auto elettriche, ecco le più attese in arrivo nei prossimi 12 mesi Raddoppiate in un anno le vendite di auto a batteria di Corrado Canali

Ok le vetture elettriche non stanno soppiantando i modelli tradizionali a benzina o diesel né tantomeno sono in grado di avvicinare le vendite di ibride e delle elettrificate, ma le 5.900 unità vendute nei primi 7 mesi di quest'anno pari al 100% in più rispetto allo stesso periodo del 2018 la dicono lunga di una crescita che non va sottovalutata. C'è un potenziale per l'auto a batteria anche se i numeri sono ridotti, ma cresceranno con l'aumento dell'offerta: ecco le nuove elettriche più attese nei prossimi 12 mesi.



Agosto 2019 - La nuova Renault Zoe

Da cinque anni è il modello chiave nella strategia elettrica della Casa francese che punta a disporre di una gamma elettrificata al 50% entro il 2022. Decisivo è quindi il ruolo della nuova Zoe appena svelata nella terza generazione e disponibile entro fine anno e che sarà commercializzata con una versione di lancio One Edition in 500 esemplari. Dimensioni e forme non sono cambiate, mentre dentro è completamente cambiata con o schermo da 10 pollici per l'infotaiment e la batteria aumentata del 25% per un'autonomia che adesso è pari a 390 km.



Settembre 2019 - Porsche Taycan

Potrebbe diventare il modello più importante che sia mai uscito dal quartier generale di Porsche a Stoccarda? O forse no, ma la sportiva EV a quattro porte giocherà sicuramente un ruolo importante nel futuro del costruttore di vetture sportive più famoso al mondo. E' quella che ha richiesto un investimento fra i più importanti e che probabilmente influenzerà i futuri modelli compresa l'icona 911. Presentata come concept due anni fa al Salone di Francoforte debutta sempre alla rassegna tedesca e avrà un prezzo da collocarsi fra il suv Cayenne e la Panamera.



Ottobre 2019 – Aston Martin Rapid E

La prima Aston Martin elettrica sostituisce i motori benzina con due unità elettriche gemellate per 612 CV di potenza e 950 Nm di coppia. Per accelerare da 0 a 100 kmh la Aston Martin Rapide E impiega 4,2 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 250 kmh. L'autonomia dichiarata è di circa 322 km e la ricarica prevede diverse velocità: con la domestica a corrente alternata servono quasi tre ore per un pieno grazie al caricatore di bordo. Solo trenta minuti con una colonnina a ricarica rapida da 50 kW

Novembre 2019 - Volkswagen ID 3

La Volkswagen ID.3 1ST ossia “first editino” adotta la batteria di media capacità, rispetto alle tre misure disponibili, per un'autonomia di 420 km, mentre 330 km e 550 km sono i range previsti per i gli altri due accumulatori in gamma. Il prezzo della ID.3 1ST sarà inferiore a 40.000 euro, prima ancora di applicare eventuali ecoincentivi statali o detrazioni fiscali, hanno spiegato in Volkswagen. La versione con batteria più piccola, infine, non è ancora disponibile in pre-prenotazione, ma dovrebbe costare meno di 30.000 euro e, dunque, sarebbe meglio aspettarla



Dicembre 2019 - Honda E

Realizzata su una nuova piattaforma che farà da base anche per altri modelli elettrici della Casa, la Honda “e” ha il motore sistemato dietro e la trazione sulle ruote posteriori. La batteria agli ioni di litio raffreddata ad acqua e prodotta dalla Panasonic ha una capacità complessiva di 35,5 kWh ed è alloggiata nel pavimento, mentre l'elettronica di controllo e il caricabatteria sono sistemati davanti. In questo modo il peso di 1.500 kg è stato suddiviso in modo praticamente equo sui due assali. Il motore eroga una potenza massima di 150 cv e offre 300 Nm di coppia. Di circa 200 km l'autonomia offerta.