Auto elettriche, ecco quanto costa ricaricare alle colonnine

BeCharge mette sul piatto 5.752 punti di ricarica che salgono a 17.262 grazie all'interoperabilità con altri operatori. Le tariffe a consumo sono di 0,45 euro/kWh per le colonnine a corrente alternata e 0,50 euro/kWh per quelle a corrente continua. Quattro le tariffe flat: Be Electric da 175 euro per 500 kWh al mese (pari a 0,35 euro/kWh), Be Large 250 a 90 euro mensili per 250 kWh (0,36 euro/kWh), Be Regular 100 a 38 euro per 100 kWh (0,38 kWh/100 km) e Be Light 50 a 20 euro per 50 kWh (0,40 euro/kWh).

Come per Enel X, l'energia fornita proviene al 100% da fonti rinnovabili, i kWh inutilizzati non sono cumulabili e quelli in eccesso vengono fatturati a consumo. Inoltre i due operatori hanno un accordo con Telepass per la localizzazione del punto di ricarica e il pagamento della ricarica.

A2A operatore molto forte in Lombardia, con oltre 1.000 punti di ricarica fino a 50 kW. ha per i privati e i liberi professionisti sia la tariffa a consumo sia la flat. Con la prima si paga 0,37 euro/kWh per le colonnine da 22 kW e 0,47 euro/kWh per quelle da 50 kW a corrente continua, ma all'interno del territorio del Comune di Milano vi sono aree in cui si paga a tempo: presso le Isole Digitali la ricarica è gratis fino a 3 ore e costa 0,166 euro/min dalla 4^ ora in poi mentre nelle altre aree la tariffa è di 0,033 euro/min (0,050 euro/min dalla 3^ ora) per le colonnine Quick e mentre per quelle Fast si paga 0,166 euro/min (0,250 euro/min dalla 3^ ora).

Le tariffe a tempo sono evidentemente convenienti se il caricatore di bordo riesce a sfruttare tutta la potenza della colonnina e se lo stato di carica si trova nella parte mediana, quando la velocità della ricarica è ottimale. La tariffa flat invece costa 30 euro per ricariche illimitate.

Tutte le soluzioni prevedono fino a 4 utenze per un veicolo con 2 prenotazioni al giorno. Per le aziende ci sono invece 3 tariffe “piatte” specifiche: la E-Moving Flat X2 da 60 euro al mese per 4 utenze e 2 veicoli, E-Moving Flat X3 da 90 euro per 3 veicoli e 4 utenze e infine la E-Moving Flat X4 per 4 veicoli e altrettante utenze a 120 euro mensili.