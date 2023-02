Auto elettriche: ecco Zeekr, il nuovo marchio cinese che sfida gli europei

Zeerk: soluzioni intelligenti anche per lo stabilimento produttivo

Merita particolare attenzione la Zeekr Intelligent Factory che rappresenta una delle strutture per veicoli più avanzate create fino ad oggi. Questa è dotata di un sistema 5G+ che consente una gestione della produzione agile e trasparente. Aree come la sezione di saldatura sono completamente automatizzate con oltre 300 robot che eseguono il lavoro, con un intervento umano limitato grazie alla fabbrica che utilizza un sistema Internet intelligente 5G+ di livello industriale che consente di pianificare, tracciare e controllare la produzione in modo completamente trasparente.

Inoltre, il processo di produzione Zeekr consente una continua auto-ottimizzazione, garantendo la qualità di ogni prodotto. Per esempio: la linea di produzione di saldatura adotta sistemi di monitoraggio come la guida visiva per l'applicazione della colla, la misurazione online e l'autoispezione ad ultrasuoni e utilizza l'autoadattamento intelligente per il controllo della saldatura per migliorare continuamente il processo di saldatura.

Infine, per l’azienda è importante l’opinione dei clienti e, grazie ai continui feedback, Zeekr 001 è stata aggiornata in diverse aree per riflettere sui suggerimenti sollevati dagli utenti finali. La casa cinese sta anche lavorando ai primi aggiornamenti Over-The-Air (Ota) per migliorare ulteriormente il sistema Zeekr Assisted Drive (Zad) al fine di offrire agli utenti una migliore esperienza di mobilità anche dopo le prime consegne. L'auto continuerà ad aggiornarsi per adattarsi alle più recenti tecnologie software.