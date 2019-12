Auto elettriche ed ibride, le parole chiave per capire cosa sono di Nicola Desiderio

Siamo abituati a potenza in cavalli o alla coppia massima in Nm oppure, ai consumi in litri per 100 chilometri, ma ora è tempo di conoscere anche le parole che descrivono l’elettromobilità per comprendere anche in cosa differisconlo le elettriche dalle ibride e le tipogie di queste ultime

MICRO-IBRIDO

È il livello base dell’elettrificazione. Grazie ad un alternatore/motorino potente e a una batteria più capace, si recupera ’energia in rilascio e in frenata e lo stop&start.

MILD-HYBRID

L’alternatore/motorino spegne il motore a scoppio e fornisce spinta supplementare allo spunto e permette servizi di bordo più evoluti. Batteria al litio da 12 volt o 48 volt.

FULL-HYBRID

È l’ibrido tradizionale . Il motore a scoppio è accoppiato a uno elettrico capace di spingere da solo la vettura almeno per qualche chilometro (2-5 km). È parallelo o in serie.

PLUG-IN HYBRID

Powertrain dotato di batteria ricaricabile (al litio) e di maggiore capacità così da assicurare autonomia maggiore (solitamente tra 40 e 80 km) e alte prestazioni in elettrico.