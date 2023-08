Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

XPower e Trophy sono le nuove versioni della compatta elettrica MG4 caratterizzate rispettivamente dalla trazione integrale formata da due motori elettrici (uno su ciascun asse) e dalla batteria da 77 kWh che offre un'autonomia fino a 520 chilometri. Gli ordini sono già aperti.

Gamma MG4: dopo nove mesi dal lancio

A nove mesi dall'arrivo sul mercato, con 1.580 unità totalizzate (dati aggiornati al 31 luglio 2023), MG4 sta riscuotendo un grande consenso e si posiziona stabilmente nella top 5 delle auto elettriche in Italia. Oggi MG4 Electric allarga la famiglia arricchendosi di due nuove versioni la XPower e la Trophy Extended range andando ad affiancare le versioni già commercializzate Standard, Comfort e Luxury. Per quest'ultime, ricordiamo che nelle versioni MY23 vi è qualche elemento di novità: il tergilunotto posteriore e il poggiatesta centrale posteriore e sull'allestimento Luxury sono ora disponibili anche i cerchi da 18 pollici. Per tutte le versioni è ora disponibile la funzione One Pedal Drive, offerta di serie, che consente di guidare gestendo le fasi di accelerazione e decelerazione tramite il solo pedale dell'acceleratore. Restano altresì disponibili le diverse intensità di frenata rigenerativa, personalizzabili tramite l'infotainment.

Loading...

Auto elettriche, la famiglia MG4 si allarga con XPower e Trophy Photogallery13 foto Visualizza

MG4 XPower AWD: due motori elettrici

La nuova versione XPower è dotata di un doppio motore elettrico con una potenza totale di 435 cv (320 kW) e fino a 600 Nm di coppia, testimonia la volontà di MG di ritrovare le sue radici sportive e regalare emozioni agli appassionati della performance con un'accelerazione di 3.8 secondi da 0 a 100 km/h. La configurazione prevede un motore elettrico anteriore (150kW) e uno posteriore (170kW), la trasmissione potenziata presenta nuovi e sofisticati aggiornamenti tecnologici per distribuire efficacemente la potenza e massimizzare il coinvolgimento del guidatore in curva.

La batteria da 64 kWh NMC (Nickel-Manganese-Cobalto) assicura un'autonomia fino a 385 km (ciclo di omologazione Wltp). Il caricatore di bordo ha potenza di 140 kW e permette una ricarica DC da 10% a 80% in 26 minuti. Per la prima volta su una MG è disponibile un inedito sistema di controllo dinamico dell’angolo di sterzata, dotato di differenziale bloccabile posteriore a controllo elettronico (XDS), e di Intelligent Motor Control per consentire la distribuzione della coppia alle quattro ruote motrici, generando la massima trazione e un’eccezionale compostezza in un’ampia gamma di condizioni di guida. La versione XPower promette divertimento grazie all'assetto sportivo, al Launch Control e a un impianto freni maggiorato, con pinze caratterizzate dal colore arancione e sospensioni con taratura sportiva e una rigidità complessiva aumentata del 25%.

Gli aggiornamenti alle sospensioni, con una messa a punto ricalibrata di molle e ammortizzatori, barre antirollio più rigide e uno sterzo più puntuale sono altre specifiche che completano l'impostazione che gli ingegneri hanno studiato per questa versione. Completano la dotazione una pedaliera sportiva in metallo e i cerchi da 18 pollici. La sportività caratterizza anche lo stile: il design resta fedele a quello delle altre versioni ma è caratterizzato da un tetto a contrasto di colore nero e finiture esterne in look alluminio.