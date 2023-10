Auto elettriche, Federcarrozzieri: dalle batterie ai costi di ricarica, ecco le 10 fake news

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il tema delle auto elettriche tiene sempre più banco in Italia e in Europa. Si è sviluppato un dibattito che ha generato a sua volta un flusso di informazioni considerevole su web e social network, dove spesso però possono essere veicolate fake news. A porre l’accento su questa questione è Federcarrozzieri, l’associazione delle autocarrozzerie italiane, che ha buttato giù un elenco delle dieci fake news sui veicoli ad alimentazione elettrica. Eccolo.

1) Le auto elettriche prendono fuoco facilmente.

Secondo Federcarrozzieri, i veicoli ad alimentazione elettrica presentano il medesimo rischio di incendio delle auto a motore termico, e la presenza di una batteria al litio non alimenta affatto la possibilità di fenomeni incendiari. Le auto elettriche in commercio, al pari degli altri veicoli, prima della messa in commercio devono superare dei controlli specifici, alcuni relativi anche ai requisiti antincendio. Le motorizzazioni più a rischio incendio, semmai, sono quelle ibride, perché presentano molti più elementi meccanici ed elettronici. Ciò che cambia sono i tempi tecnici necessari per spegnere le fiamme, che secondo alcuni studi sarebbero più lunghi in caso di batteria al litio a fuoco.

Loading...

2) L’auto elettrica inquina come quelle termiche se non di più

Stando ai dati diffusi di recente da Sima (Società Italiana di medicina ambientale) le auto elettriche immatricolate oggi in Europa, nel loro intero ciclo di vita, emettono in media il 69% in meno di CO2 in atmosfera rispetto ad una vettura a gasolio, 75 grammi di CO2 equivalente per km nel suo intero ciclo di vita, contro i 250 g di CO2 di una vettura diesel. Senza contare che l’energia necessaria per ricaricarle proviene spesso da fonti rinnovabili (eolico, solare, ecc.).

3) I motori a benzina e diesel oramai non inquinano più

Le auto a motore termico hanno senza dubbio fatto enormi passi in avanti sul fronte delle emissioni inquinanti, ma continuano purtroppo a rappresentare un enorme problema per la qualità dell’aria. Senza contare che l’efficienza di un motore elettrico si aggira tra l’80 e il 90%, quella di un veicolo a benzina si ferma al 30% e non supera il 40% per il diesel.

4) Le batterie delle auto elettriche non si possono smaltire

Possono essere recuperate, riciclate e riutilizzate ad esempio per creare unità di stoccaggio energetico per impianti fotovoltaici, prolungando così il loro ciclo di vita sotto altre forme.