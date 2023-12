Auto elettriche, Ford dimezza la produzione del suo pick-up di punta

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

I segnali di una caduta della domanda per le auto elettriche non mancano. Se ne erano avuti negli Stati Uniti sul fronte Ford e GM già prima dello storico sciopero Uaw che ha fermato la produzione per 6 settimane. Ce ne sono anche in Europa e le difficoltà di Volkswagen ne sono un sintomo. Ora Ford dimezza gli obiettivi di produzione, riguardo al pick-up plug-in F-150 Lightning, punta di diamante in quanto più venduto al mondo nella sua categoria. La casa automobilistica sta inoltre riducendo la produzione della Mustang Mach-E elettrica in Messico.

Ford intende costruire 1.600 esemplari a settimana nel 2024 nello stabilimento di Dearborn, Michigan, il quartier generale dell’Ovale Blu. Il precedente piano di produzione prevedeva 3.200 unità. Il dato arriva dai fornitori, che si sono visti comunicare i nuovi ordini per un modello che il ceo Jim Farley ha definito «un test per l’adozione dei veicoli elettrici» in America. Proprio in America le vendite delle auto a batteria dopo avere preso un ritmo di 100mila immatricolazioni al mese per il 7% di quota stanno vivendo una fase di stallo. Come se, dicono gli osservatori, gli early adopter, i consumatori che fanno le scelte di avanguardia, avessero già esaurito la spinta, mentre il grande pubblico si tiene a distanza.

Loading...

Ford ha anche deciso, nelle scorse settimane, di ridurre la spesa per i veicoli elettrici di 12 miliardi di dollari e di ridimensionare di quasi la metà la fabbrica di batterie che sta costruendo in Michigan, e che è stata fonte di polemiche roventi sul fronte politico, visto che il partner sarebbe la cinese Catl, ritenuta affiliata al Partito comunista dagli esponenti repubblicani. Ford ha anche messo in attesa i piani per una seconda fabbrica di batterie in Kentucky.

L’aspetto più preoccupante lo ha illustrato Farley: la forte domanda di veicoli elettrici che l’azienda si aspettava non si è materializzata proprio perché i potenziali acquirenti sono in difficoltà a causa dei prezzi elevati e della scarsa infrastruttura di ricarica. «Continueremo ad adeguare la produzione alla domanda dei clienti», ha dichiarato Ford in un comunicato.

La previsione dei tagli arriva nonostante il Lightning si presenti con una profonda rivisitazione per il modello del 2024 e abbia registrato il miglior mese di vendite di sempre a novembre, con 4.393 consegne. Ma le vendite del picl-up elettrico nel terzo trimestre sono diminuite del 46%, poiché Ford ha chiuso la fabbrica per ragioni tecniche e ha ritardato la consegna del veicolo per «controlli di qualità».