Auto elettriche / Ford Mustang Mach-e elettrica

Mach-E incarna il tipico spirito Mustang con le sue linee muscolose e un'esperienza di guida sportiva e dinamica, esaltata dalla motorizzazione esclusivamente elettrica e da tecnologie di infotainment e connettività di ultima generazione. Disponibile in diverse configurazioni di trazione (posteriore o integrale) e con differenti livelli di potenza legati alla capacità delle batterie (standard da 75,7 kWh o extended range da 98,7 kWh), Mach-E è il primo modello ad ampliare la gamma Mustang dopo 55 anni, affiancandosi alle versioni fastback e convertible. La vettura offre un’autonomia fino a 610 km (in configurazione extended range) ed integra soluzioni che consentono di utilizzare oltre 125.000 stazioni di ricarica pubbliche in 21 Paesi europei. Tra queste le nuove colonnine Ionity con una potenza massima di 150 kW che consentono un'autonomia fino a 93 km con soli 10 minuti di ricarica. Salire e accendere Mach-E è facile con la tecnologia Phone as a Key. Utilizzando il Bluetooth il suv è in grado di rilevare lo smartphone del guidatore mentre si avvicina, sbloccando la vettura e consentendo di iniziare a guidare senza estrarre il cellulare dalle tasche o utilizzare la chiave. Nel dettaglio la Ford Mustang Mach-E Mach-E Awd Extended Range First Edition è una SUV 5 porte 5 posti della Ford lunga 471 cm, larga 188 cm, alta 162 cm con un bagagliaio da 402 a 1.420 litri. Nella versione Mach-E Awd Extended Range First Edition costa 71.050 € con motore a elettrica (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 258 kW/346 cavalli ed una coppia massima di 580 Nm . La trazione è integrale permanente. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 5,8 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 183 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme Ue) è di 2.218 kg.

