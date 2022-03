Auto elettriche, Ford prepara una raffica di nuovi modelli made in Europe

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ford accelera sui veicoli elettrici n Europa Entro il 2024 introdurrà 3 nuove vetture elettriche e 4 nuovi commerciali e prevede di vendere più di 600.000 veicoli elettrici entro il 2026. A partire dal 2023, Ford inizierà la produzione di una nuova vettura elettrica, un crossover medio prodotto a Colonia in Germania e di una seconda vettura elettrica che si aggiungerà all'impianto di Colonia nel 2024. In aggiunta, la vettura più venduta in Europa, la Ford Puma, sarà disponibile in versione 100% elettrica dal 2024 e verrà prodotta nella location di Craiova in Romania. Il titolo ha frenato il calo delle ultime settimane ma restava in rosso nel premercato (-1,8%)

La leadership nelle vendite di commerciali in Europa

Riaffermando la leadership del brand nelle vendite di veicoli commerciali in Europa, l'iconica famiglia Transit accoglierà 4 nuovi modelli elettrici, il nuovo Transit Custom Van da una tonnellata e il Tourneo Custom nel 2023 e il piccolo che sarà la nuova generazione di Transit Courier e Tourneo Courier, nel 2024. L’accelerazione in Europa sui veicoli elettrici si inserisce in quanto già anticipato del piano Ford+ che ha come obbiettivo globale di produrre più di 2 milioni di veicoli elettrici all'anno e quello di raggiungere un EBIT del 10% entrambi entro il 2026.

La location dell'elettrificazione sarà a Colonia

Nell’hub dell'elettrificazione di Colonia in Germania, si prevede verranno prodotti 1,2 milioni di veicoli nei prossimi 6 anni con un investimento totale di 2 miliardi di dollari. In aggiunta, Ford ha firmato un protocollo d'intesa per ora non vincolante con SK on CO. Ltd. E Koc Holding per realizzare in Turchia una location di produzione di batterie per veicoli commerciali. Ford intende anche aumenta la sua capacità produttiva di veicoli elettrici e veicoli commerciali, con la JV Ford Otosan che acquisirà successivamente la proprietà dei siti produttivi rumeni.

Un futuro 100% elettrico necessario anche in Europa

“La nostra marcia verso un futuro 100% elettrico è una necessità assoluta per Ford. Lo è per soddisfare le richieste di mobilità di un'Europa in fase di grande trasformazione - ha dichiarato Stuart Rowley, Presidente di Ford Europa - ma lo è anche in base alla necessità crescente di occuparsi del pianeta che è il motivo per cui ci stiamo impegnando a dare uncontributo positivo alla società riducendo le emissioni in linea con l'Accordo di Parigi sul clima”. Tutte queste iniziative aiuteranno Ford per l'obiettivo di emissioni zero per tutti i veicoli venduti e anche per la neutralità carbonica per tutti gli impianti europei e per la logistica e i fornitori entro il 2035.