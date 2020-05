Auto elettriche francesi, 10 modelli di Renault e Psa / Citroen Ami

Citroen Ami è una biposto lunga 2,41 metri, larga 1,39 metri, alta 1,52 metri e con un diametro di sterzata di 7 metri, caratteristiche che le permette una marcata agilità in città e nei parcheggi. I cerchi sono da 14 pollici e le sue possibilità di personalizzazione invitano a giocare con diversi “look”, grazie a 6 pack di accessori colorati disponibili. Ami, essendo un veicolo elettrico, potrà circolare in tutte le aree urbane. In pratica Ami – 100% electric è un quadriciclo leggero, che offre una guida fluida grazie all'assenza della frizione e un'accelerazione istantanea alla partenza (coppia disponibile immediatamente grazie alla motorizzazione elettrica), in grado di viaggiare fino a 45km/h e fino a un massimo di 70 chilometri. La batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh, situata sotto al pianale, si ricarica facilmente con il cavo elettrico previsto a bordo, posizionato nella portiera lato passeggero. Dopo aver collegato il cavo, sono sufficienti 3 ore per una carica completa con una presa comune da 220 V. Oppure, può essere ricaricato da una colonnina pubblica o ad una Wall Box con un cavo specifico