Auto elettriche francesi, 10 modelli di Renault e Psa / Citroen E- Mehari

Tutta l'originalità e la vocazione outdoor della sua antesignana riproposte in chiave 100% elettrica e con un design che fa subito pensare alle vacanze, anche negli spostamenti quotidiani. Nuova E-Mehari, cabriolet 4 posti 100% elettrica, segna un salto generazionale grazie alla carrozzeria colorata, al nuovo design degli interni e agli equipaggiamenti che migliorano confort e versatilità. Oltre alla già nota versione con Soft Top in tela, si propone ora anche in un'inedita versione urbana con Hard Top, in grado di affrontare ogni condizione climatica, 365 giorni all'anno. Il tetto rigido, insieme ai vetri anteriori, laterali posteriori e al lunotto in vetro, contribuisce efficacemente all'isolamento acustico e termico. Insieme alla chiusura centralizzata, potenzia l'inviolabilità della vettura, che può trasformarsi in berlina per la città, da usare tutto l'anno. Nuova Citroën E-Mehari assicura un'autonomia fino a 195 km in ciclo misto e si ricarica completamente in 16,5 ore in una presa domestica da 10A, oppure in 10,5 ore in una colonnina da 16A.

