Auto elettriche francesi, 10 modelli di Renault e Psa / Opel Corsa E

La sesta generazione della compatta Opel è più efficiente, avanzata e dinamica e offre una guida più sportiva in virtù della massa ridotta e della seduta bassa. Dotata di un numero di sistemi di assistenza alla guida più elevato rispetto alla maggioranza delle concorrenti del segmento, la 5 porte tedesca presenta anche caratteristiche aerodinamiche nettamente superiori rispetto alla generazione precedente. Ad esempio nuova Corsa sfrutta lo shutter anteriore attivo che riduce la resistenza aerodinamica e aumenta l'efficienza riducendo i consumi di carburante e le emissioni, grazie alla chiusura automatica della griglia quando il motore ha meno bisogno di aria di raffreddamento. Con la sesta generazione di Corsa Opel offre per la prima volta anche una versione elettrica con autonomia di 330 chilometri (Wltp) grazie alla batteria da 50 kWh. Che può essere ricaricata in 5 ore e 15 minuti utilizzando un normale caricabatteria a corrente alternata tri-fase da 11 kw, e da 0 all'80% in soli 30 minuti allacciandosi a una colonnina DC a corrente continua.

