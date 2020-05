Auto elettriche francesi, 10 modelli di Renault e Psa / Opel Mokka

Sarà in vendita all'inizio del 2021 nella versione elettrica, una novità assoluta per il crossover Opel con un'autonomia di oltre 300 km. La nuova Mokka però sarà offerta anche nelle varianti termiche a benzina o diesel. Le dimensioni sono più importanti rispetto al modello che andrà a sostituire e la perdita della X deriva dal fatto che sarà proposto soltanto con la trazione anteriore. Lo stile è quello della sorella minore, la Corsa, con l'altezza da terra tipica dei crossover. All'interno grande attenzione sarà data sia al sistema multimediale che alla connettività. La nuova Mokka, inoltre, non nasconderà più di tanto la stretta parentela con le due “cugine” Peugeot 2008 e Ds3 Crossback visto che, ad esempio, il powertrain elettrico che sarà adottato dovrebbe essere quello da 136 cv con batterie da 50 kWh già proposto peraltro per la Corsa-e. Il design per il momento non viene svelato, ma probabilmente dovrebbe ispirarsi in prima battuta alla Concept Gt X per puntare, dunque, su un deciso cambio di passo rispetto all'attuale Mokka X.