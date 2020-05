Auto elettriche francesi, 10 modelli di Renault e Psa / Peugeot e-208

La nuova generazione di 208 si afferma per il design personale, che trasmette modernità ed energia. Uno stile dinamico che strizza l'occhio alla sportività e segna un passo importante verso il futuro. Quale nuovo elemento di questa visione del futuro, la nuova 208 viene proposta sin dal lancio con tre diverse alimentazioni: benzina, Diesel o elettrica. Quest'ultima grazie a soluzioni tecniche specifiche come la ripartizione ottimale delle masse garantisce una dinamica di guida analoga alle versioni termiche. La e-208 è dotata di una batteria da 50 kWh di capacità garantita 8 anni o 160 000 km che consente un'autonomia fino a 340 km. Le modalità di carica sono flessibili e adatte alle diverse situazioni quotidiane: si può “fare il pieno” di energia da una Wall Box in 8 ore, da colonnine a 22 kW o Fast Charge per ricaricare l'80% in 30 minuti e da una presa domestica per ottenere 100 km di autonomia in 7 ore, o la ricarica completa in circa 27.

