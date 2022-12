Auto elettriche, Hyundai Kona: l'urban suv cambia look

La nuova Hyundai Kona elettrica sarà in vendita nel corso del 2023 e anche se la data esatta dell'arrivo sul nostro mercato non è stata ancora stabilita, lo sbarco dovrebbe avvenire attorno alla metà dell’anno. Rispetto al passato la Kona compie un importante passo avanti sul piano delle dimensioni: ora è lunga 4,36 metri, con 60 dei 150 mm aggiuntivi che sono concentrati nel passo. In termini di concezione generali il progetto è stato ripensato attorno al modello elettrico, al quale sono si affiancano le varianti endotermiche. In vendita da giugno a circa 40.000 euro.

2/12 4/12 Menu