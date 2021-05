Auto elettriche, Hyundai prepara Ioniq 6 e della 7: arrivano l'ammiraglia e il megasuv a ioni di litio

2' di lettura

La Hyundai Ioniq 5, il primo veicolo elettrico basato sulla nuova piattaforma E-GMP, la stessa utilizzata da Kia l'altro band del Gruppo coreano per la sua EV6 sarà in vendita sul mercato statunitense in autunno. Come in Europa la Ioniq 5 verrà offerta in due varianti di batteria oltre ad offrire le stesse specifiche previste per quanto riguarda la ricarica. In aggiunta i primi acquirenti americani riceveranno delle sessioni illimitate di 30 minuti di ricarica per due anni in collaborazione con l'operato americano Electrify America.



Prime informazioni ufficiali su Ioniq 6 e 7

Con una mossa a sorpresa sempre nel corso dell'evento di presentazione negli Usa del nuovo modello Hyundai ha poi annunciato i dettagli sulle ormai imminenti Ioniq 6 e Ioniq 7 confermando innanzitutto che la Ioniq 6 arriverà alla fine dell'anno prossimo e che di fatto andrà a sostituire l'attuale Ioniq a due volumi elettrica. Il modello in arrivo è stato anticipato in anteprima dal concept Prophecy e si tratterà di una berlina premium di medie dimensioni a vocazione più sportiva e con le stesse dimensioni dell'attuale Sonata.

Una berlina da quasi 500 km di autonomia

La Ioniq 6, inoltre sarà sempre basata sulla piattaforma eGMP e presenterà un pacco batteria da 73 kWh e due diverse varianti. La prima avrà un motore elettrico singolo con una potenza di sistema di produce 218 cv, mentre la seconda variante disporrà di un doppio propulsore che sarà accreditato di una potenza combinata pari a 308 cv. Lo futura Ioniq 6 è stata progettato per garantire un'autonomia superiore al crossover Ioniq 5, ma ancora in fase di omologazione che potrebbe avvicinarsi ai 500 chilometri.

Sette posti sull'elettrica a ruote alte di Ioniq

All'inizio del 2024, invece, Hyundai introdurrà Ioniq 7 destinata alla famiglie più numerose. Si tratterà di un crossover con tre file di sedili per 6 o 7 passeggeri e che avrà all'incirca le stesse dimensioni del mega suv Hyunday Palisade. Per la nuova Ioniq 7 si prevede che la trazione integrale sarà opzionale, mentre verrà offerta con un'unica soluzione a doppio motore e potenza di 308 cv. Hyundai ha poi previsto per la Ioniq 7 un pacco batteria da 100 kWh che consentirà un'autonomia che si avvicinerà ai 500 km. Hyundai punta molto sul mega suv Ioniq 7 Il brand coreano ha inoltre spiegato di voler puntare molto in particolare sulla Ioniq 7 visto che da sempre i suv crossover sono la soluzione più gettonata sul mercato statunitense, sfrattando anche il fatto che le prime elettriche in vendita negli Usa sono soprattutto delle berline e delle hatchback una soluzione meno attraente dei veicoli a ruote alte. Lo stesso costruttore ha spiegato di essere certo che in tema di elettrificazione nessuno potrà in futuro permettersi di ignorare la necessità di offrire suv e crossover a batteria.