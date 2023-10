Auto elettriche, le Hyundai si ricaricheranno come le Tesla: dal 2024 adotteranno lo standard NACS in Nord America

Ascolta la versione audio dell'articolo

Hyundai Motor North America ha annunciato che adotterà lo standard Nacs (North American Charging Standard) per i suoi veicoli elettrici negli Stati Uniti e in Canada. Negli USA i veicoli elettrici Hyundai nuovi o aggiornati saranno dotati esclusivamente di una porta Nacs a partire dal quarto trimestre 2024. Il Canada seguirà nella prima metà del 2025. Gli EV Hyundai con porta Nacs avranno accesso agli oltre 12.000 Supercharger Tesla negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Ciò raddoppierà le dimensioni della rete di ricarica rapida DC disponibile per i clienti Hyundai EV.

I proprietari di veicoli elettrici Hyundai esistenti e futuri dotati dell’attuale porta Ccs avranno accesso alla rete Supercharger Tesla a partire dal primo trimestre 2025. Hyundai offrirà un adattatore a questi clienti e renderà disponibili anche adattatori per caricare i veicoli dotati di Nacs ai caricabatterie Ccs. Come annunciato in precedenza Hyundai sta anche collaborando con sei delle principali Case automobilistiche globali per sviluppare una nuova rete di ricarica nordamericana ad alta potenza con almeno 30.000 caricabatterie. Le prime stazioni statunitensi di questa nuova rete apriranno nell’estate del 2024 e in Canada in una fase successiva.