Auto elettriche, Hyundai vara un piano di investimento da 18 miliardi di dollari

Inoltre, il gruppo Hyundai investirà in maniera massiccia in ricerca e sviluppo, progettando una piattaforma per i veicoli elettrici di prossima generazione, ampliando la gamma di prodotti, sviluppando componenti fondamentali e tecnologie avanzate, creando strutture di ricerca, e sostenendo lo sviluppo tecnologico con i suoi partner.

Questo migliorerà la commercializzazione integrata di hardware e software, compresa la diversificazione delle linee di prodotti costruiti sulla piattaforma dedicata, il progresso dei sistemi elettrici di potenza come batterie e motori (fondamentali per le prestazioni dei veicoli elettrici) e lo sviluppo di tecnologie per aumentare l’autonomia completamente elettrica con una singola carica.

Piattaforme: una nuova generazione per migliorare le prestazioni

Saranno intraprese, inoltre, attività per accelerare lo sviluppo di piattaforme di nuova generazione per migliorare le prestazioni dei veicoli elettrici. Il gruppo prevede di sviluppare progressivamente piattaforme dedicate per ogni classe di veicoli grazie alla Integrated Modular Architecture (IMA), come la piattaforma “eM” progettata esclusivamente per i veicoli elettrici passeggeri, che sarà introdotta nel 2025. Le piattaforme che utilizzano il sistema IMA possono standardizzare batterie e motori per rendere più efficiente e veloce lo sviluppo dei prodotti.

Ricarica: tra gli obiettivi lo sviluppo di un’infrastruttura

Inoltre, le società costruiranno attivamente un’infrastruttura di ricarica ad alta velocità per facilitare l’utilizzo delle auto elettriche ampliando la rete di ricarica. Nell’aprile 2021, il gruppo ha lanciato E-pit, un brand dedicato alla ricarica Ev ad alta velocità, e l’anno successivo ha lanciato la piattaforma di servizi E-pit Charging Service (E-Csp).

Grazie alle vendite di veicoli elettrici da parte di Hyundai, Kia e Genesis e ai continui investimenti, il Gruppo prevede di entrare nella Top 3 mondiale entro il 2030.